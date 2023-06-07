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Kuzey Irak'ta 2 terörist etkisizleştirildi
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07 Haziran 2023 Çarşamba 16:14:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 16:14:00

Kuzey Irak'ta 2 terörist etkisizleştirildi

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Kuzey Irak'ta bulunan Avaşin bölgesinde terör örgütü PKK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Göklerin Kartalları, terör inlerini demirden pençeleri ile yerle bir etmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi hava harekatıyla etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : kuzey ırak terörist msb
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