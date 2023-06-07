Kuzey Irak'ta 2 terörist etkisizleştirildi
Kuzey Irak'ta bulunan Avaşin bölgesinde terör örgütü PKK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Göklerin Kartalları, terör inlerini demirden pençeleri ile yerle bir etmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi hava harekatıyla etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.
Göklerin Kartalları, terör inlerini "demirden pençeleri" ile yerle bir etmeye devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2023
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi hava harekâtıyla etkisiz hâle getirdi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/N2SBCotVqx
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