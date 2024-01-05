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05 Ocak 2024 Cuma 16:37:00 - Güncelleme:05 Ocak 2024 Cuma 16:37:00

Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Kaynak: AA

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Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada arabalı vapur hattında yarınki bazı seferler fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın tarifede yer alan Kabatepe'den Gökçeada'ya 05.00, 09.00, 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, 11.00 ve 15.00 saatlerindeki seferler hariç diğerlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Geyikli-Bozcaada hattında ise aynı nedenle Bozcaada'dan saat 18.00 seferinin 17.00'ye, Geyikli'den ise saat 19.00 seferinin 18.00'e alındığı belirtilen açıklamada, diğer hatlarda herhangi bir değişikliğin olmadığı ifade edildi.

Etiketler : cabarete feribot fırtına sefer iptal çanakkale vapur
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