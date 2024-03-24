VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti'de büyük gün! Büyük İstanbul Mitingi'ne tarihi katılım
Soykırımcı İsrail'in saldırılarında 170 günde 14 bin 280 çocuk şehit oldu!
Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı
Başkan Erdoğan: 31 Mart'ta İstanbul'un Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü başlatacağız
Murat Kurum'dan 31 Mart mesajı: İstanbul'un bayramı olacak
Mansur Yavaş'tan adrese teslim ihale skandalı! Aynı aile şirketlerine milyonlarca lira para akmış
24 Mart 2024 Pazar 14:08:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 14:08:00

Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye "çöl tozu" geliyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Sahra Çölü üzerinden çöl tozu geliyor. Yurdun batısında yeni haftada toz taşınımı görülebilir. Uzmanlar bahar döneminde görülen toz taşınımının tarım için faydasına dikkat çekiyor. Ancak bahar alerjisi ve solunum rahatsızlığı olanların bu dönemde tedbiri elden bırakmaması tavsiye ediliyor.

Türkiye, yeni haftada Kuzey Afrika'dan taşınan çöl tozunun etkisi altına girecek.

Sahra Çölü üzerinden gelen toz taşınımı yurdun batısında çamur şeklinde yağışlara sebep olabilir. Uzmanlara göre, bu durum toprak için faydalı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İklim Bilim Uzmanı Prof. Dr. Doğan Yaşar, Özellikle mart sonuna geldiğimiz zaman bu çöl tozları artar çok daha fazla gelmeye başlar ve ısınma ile beraber yağış da olacak. Haftaya yağmaya başladıktan sonra arabalar çamurlanacak özellikle kırmızı çamur olacak" dedi.

"DÜNYAYI BESLEYEN ANA GÜBRE ÇÖL TOZLARI"

Dünyayı besleyen ana gübrenin çöl tozları olduğunu belirten Yaşar şöyle konuştu:

"Dünyada çöller olmazsa yaşam olmaz önce onun altını bir çizelim. Çünkü dünyayı besleyen ana gübre çöl tozlarıdır. Çöl tozu deyince biz tabakalı silikat deriz. İçinde her türlü nütriat, besleyici element vardır ve onlar yaşamı canlandırır. Kırmızı çamur demir demektir ve o ne kadar fazla yağarsa o kadar çok verimli bir yıl geçiririz."

SOLUNUM RAHATSIZLIĞI OLANLARIN MASKE TAKMALARI TAVSİYE EDİLİYOR

Ancak uzmanlar toz taşınımının hava kalitesini düşürdüğüne dikkat çekiyor. Doğan Yaşar, özellikle alerjisi olanlar ve astım gibi solunum rahatsızlığı olanların tedbiri elden bırakmamasını tavsiye ediyor.

"Alerjisi olanların önümüzdeki haftadan itibaren 20 Nisan'a kadar yani sistem oturuncaya kadar maske takmaları gerekli. Özellikle astıma olan ve akciğer sorunu olanların kesinlikle ve kesinlikle partikül tutucu maske takması lazım."

Etiketler : kuzey afrika türkiye çöl tozu toz taşınımı
Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor

Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor
İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!

İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!
Reklamcıların gözdesi oldu

Reklamcıların gözdesi oldu
Türkiye'yi karış karış gezecek

Türkiye'yi karış karış gezecek
Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı
Serhat Şahin, bir milyonu aştı

Serhat Şahin, bir milyonu aştı
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum
Süper star bayramda yine sahnede

Süper star bayramda yine sahnede
Paris Fashion Week'te bir Türk

Paris Fashion Week'te bir Türk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX