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06 Eylül 2023 Çarşamba 20:46:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 20:46:00

Kuvvetli sağanak geliyor: Meteoroloji uyardı

Kaynak: AA

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Meteoroloji, Batı Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Batı Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli, gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Kütahya, Uşak ve Balıkesir çevreleri ile Manisa'nın kuzeydoğusu, Bursa'nın güneyi ve Çanakkale'nin doğusunda, akşam saatlerinden itibarense Afyonkarahisar'ın kuzeyi ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : Batı Anadolu sağanak Meteoroloji hava yağış
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