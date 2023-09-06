Kuvvetli sağanak geliyor: Meteoroloji uyardı
Kaynak: AA
Meteoroloji, Batı Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
Batı Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli, gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Kütahya, Uşak ve Balıkesir çevreleri ile Manisa'nın kuzeydoğusu, Bursa'nın güneyi ve Çanakkale'nin doğusunda, akşam saatlerinden itibarense Afyonkarahisar'ın kuzeyi ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
- Eski Mossad Başkanı itiraf etti: İsrail'de ırklara göre ayrı uygulama yapılıyor
- Kuvvetli sağanak geliyor: Meteoroloji uyardı
- Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: "Eski günler geçti"
- Fransa'nın abaya yasağına öğretmen ve velilerden sert tepki
- Başkan Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı kabul etti.
- Orman yangınıyla mücadelede yeni dönem: 37'nci insansız yangın gözetleme kulesi hizmete başladı