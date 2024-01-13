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13 Ocak 2024 Cumartesi 18:34:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 18:34:00

Kuvvet Komutanları, yaralı Mehmetçikleri ziyaret etti

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Kuvvet Komutanları, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlarının Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Toplantısı'na katılmak için Şırnak'tan İstanbul'a gittiği hatırlatıldı.

Kuvvet Komutanlarının, Şırnak'ta kalarak yaralı Mehmetçikleri ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Şırnak Valisi Cevdet Atay, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerimizin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alarak kahramanlarımıza acil şifalar diledi."

Etiketler : Pençe-Kilit hastane ziyareti askerler pençe-kilit harekatı
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