Kuvvet Komutanları, yaralı Mehmetçikleri ziyaret etti
Kuvvet Komutanları, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlarının Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Toplantısı'na katılmak için Şırnak'tan İstanbul'a gittiği hatırlatıldı.
Kuvvet Komutanlarının, Şırnak'ta kalarak yaralı Mehmetçikleri ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Şırnak Valisi Cevdet Atay, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerimizin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alarak kahramanlarımıza acil şifalar diledi."
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığındaki Güvenlik Toplantısına katılmak için Şırnak'tan İstanbul'a dönerken, Kuvvet Komutanları da yaralı Mehmetçiklerimizi ziyaret etti.... pic.twitter.com/WCvJKx9XJb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 13, 2024
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