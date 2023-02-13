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13 Şubat 2023 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:13 Şubat 2023 Pazartesi 15:30:00

Kuveyt'ten gelen sağlık ekibi depremzedeleri ameliyat ediyor

Kaynak: AA

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Kuveytli doktor İbrahim Al-Tavala, "Burada bulunmanın bir insani görev olduğunu hissediyoruz. Türk kardeşlerimizle aramızda kardeşlik ve din bağı var. Kuveyt ve Türkiye arasında güçlü bağlar var." dedi.

Kuveyt Zekat Evi Kurumuna bağlı Tıbbi Şifa Derneği sağlık ekibi, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldikleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaralıları ameliyat ediyor.

Zekat Evi Kurumuna bağlı Tıbbi Şifa Derneğinden ortopedi ve plastik cerrahi uzmanı 6 doktor ve 2 asistan, 11 Şubat'ta Reyhanlı ilçesine geldi.

Cumartesi gününden bu yana 4 depremzedeyi ameliyat eden sağlık ekibi, Reyhanlı'daki özel bir hastanede yaptıkları ameliyatlarına bugün de devam etti.

Ekip şefi Dr. İbrahim Al-Tavala, insani yardım çalışmalarında deneyim sahibi olduklarını ve Hatay'da 7 yıldır Suriyelileri tedavi etmek için bölgeye sık sık geldiklerini söyledi.

Al-Tavala, depremin ardından Kuveyt'ten sağlık ekibinin yanı sıra 10 kişilik insani yardım görevlilerin Hatay'a geldiğini belirterek "Garip bir duygu içerisindeyiz, şoktayız. Yıkımlar ve can kayıpları çok korkunç boyutlarda. Bu kadar olacağını tahmin etmiyorduk. Biz daha önce Hatay'a geliyorduk, buranın nasıl güzel bir yer olduğunu iyi biliyorduk. Ancak depremde yaşananlar bizi şoke etti." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar 4 kişiyi ameliyat ettiklerini ve bugün de ameliyatlara devam edeceklerini vurgulayan Al-Tavala, "Burada bulunmanın bir insani görev olduğunu hissediyoruz. Türk kardeşlerimizle aramızda kardeşlik ve din bağı var. Kuveyt ve Türkiye arasında güçlü bağlar var. Karışık duygular içindeyiz." diye konuştu.

Deprem nedeniyle Kuveyt halkının üzüntü içinde olduğunu kaydeden Al-Tavala, ülkede 2 gün önce depremzedelere yardım için kampanya başlatıldığını ve şu ana kadar 60 milyon dolardan fazla yardım toplandığını aktardı.

Etiketler : deprem depremzede kuveyt ameliyat insani yardım

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