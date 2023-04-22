VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Musk üç ünlünün mavi tik parasını cebinden verdi
Netanyahu'ya karşı gösteriler sürüyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
Rusya'da uçak bombası alarmı
Bakan Nebati'den Akşener'e "Rus gazı" tepkisi... "Biz işimizi yapıyoruz"
Türk vatandaşları Sudan'dan tahliye ediliyor
22 Nisan 2023 Cumartesi 22:05:00 - Güncelleme:22 Nisan 2023 Cumartesi 22:05:00

Kuveyt'ten "acil durum operasyonu" kararı

ABONE OL

Kuveyt, Sudan'daki vatandaşlarını tahliye etmek için acil durum operasyonu başlattığını açıkladı. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı nedeniyle alınan ateşkes kararına rağmen silahlı çatışmaların sürdüğü Sudan'dan Kuveytli vatandaşların tahliyesi için "acil durum operasyonu" başlatıldığı belirtildi.

Kuveyt, ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) çatışmalarına sahne olan Sudan'daki vatandaşlarını tahliye için "acil durum operasyonu" başlattığını duyurdu.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ramazan Bayramı nedeniyle alınan ateşkes kararına rağmen silahlı çatışmaların sürdüğü Sudan'dan Kuveytli vatandaşların tahliyesi için "acil durum operasyonu" başlatıldığı belirtildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah, Dışişleri Bakanlığının, Sudan'daki silahlı çatışmalar ve kritik güvenlik durumu nedeniyle vatandaşların tahliyesi için bu operasyonu uyguladığını, kararın, siyasi yönetimin yakın takibi neticesinde alındığını kaydetti.

Ülkesine dönmek isteyen tüm Kuveytlilerin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentine sağ salim ulaştığını ifade eden Bakan Sabah, vatandaşların güvenli bir şekilde Kuveyt'e nakledilmeleri için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Bakan Sabah, tahliye edilen Kuveytlilerin sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Suudi Arabistan'ın Al Ekhbariya kanalı, Sudan'dan tahliye edilen Suudi Arabistanlı ve yabancı uyruklu 50 kişiyi taşıyan geminin Cidde Limanı'na vardığını, 11 ülkeden 108 kişiyi taşıyan 4 geminin daha limana ulaşacağını duyurmuştu.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre çatışmalarda 400'den fazla kişi hayatı kaybetti.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.

Etiketler : KUVEYT ACİL DURUM OPERASYON
Projeler buluşması

Projeler buluşması
Eşiyle ilk kez

Eşiyle ilk kez
Şeker Fareler'e ses verdi

Şeker Fareler'e ses verdi
100. yıl marşı besteledi

100. yıl marşı besteledi
Maldivler'de aşk başkadır

Maldivler'de aşk başkadır
Evini yeniledi

Evini yeniledi
‘Dargın' düeti

‘Dargın' düeti
Albümü çıkmadan çalındı

Albümü çıkmadan çalındı
"36 milyonu TL'yi sana bırakmayacağım"

"36 milyonu TL'yi sana bırakmayacağım"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX