VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, KDV arttırılacak iddialarını yalanladı
Türkiye ile Hollanda imzayı attı! 56 yıl sonra değişikliğe gidildi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden skandal olay! İnceleme başlatıldı
İsrail ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye heyet gönderecek
2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi
07 Mayıs 2024 Salı 14:04:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2024 Salı 14:04:00

Kuveyt Emiri Türkiye'de! Kuveyt ile Türkiye arasında 6 anlaşma imzalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Erdoğan ve es-Sabah'ın huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.

İMZA ALTINA ALINAN ANLAŞMALAR ŞÖYLE:

- "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Kuveyt Yatırım Kurumu Arasında Yatırım Tanıtım Faaliyetlerinde İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı"

- "Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Otoritesi Tarafından Temsil Edilen Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kuveyt Devleti Konut İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Konut Refahı ve Altyapısı Alanında Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kuveyt Devleti İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Arasında Afet Ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Savunma Bakanlığı (KSB) Tarafından Temsil Edilen Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Devletten Devlete Savunma Sanayii Tedarik Sözleşmelerine İlişkin Uygulama Protokolü"

- "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Kuveyt Devleti Dışişleri Bakanlığı Arasında Ortak Stratejik Diyalog Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı"

Etiketler : türkiye kuveyt recep tayyip erdoğan kuveyt emiri ziyaret
13 yıl sonra bir aradalar

13 yıl sonra bir aradalar
Çifte kutlama

Çifte kutlama
Kuzey 6 yaşına bastı

Kuzey 6 yaşına bastı
Askerden sahnelere dönüş

Askerden sahnelere dönüş
Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti

Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti
Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal: İyi ki evlenmişiz

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal: İyi ki evlenmişiz
Kitesurf sezonunu açtı

Kitesurf sezonunu açtı
Yeniden evlendi

Yeniden evlendi
Fıstık gibi gece

Fıstık gibi gece

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX