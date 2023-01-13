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13 Ocak 2023 Cuma 16:03:00 - Güncelleme:13 Ocak 2023 Cuma 16:03:00

"Kütüphanemiz kültür, sanat ve spora kadar çok farklı başlıklarda zengin etkinliklere ev sahipliği yapacak"

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Rami Kütüphanemiz kültür, sanat ve spora kadar çok farklı başlıklarda zengin etkinliklere ev sahipliği yapacak." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar...

İstanbul Rami Kütüphanesi, sürdürülebilirlik sertifikası almaya hak kazanan ülkemizdeki ilk kurum olmuştur.

Kütüphanemiz kültür, sanat ve spora kadar çok farklı başlıklarda zengin etkinliklere ev sahipliği yapacak

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : mehmet nuri ersoy rami kütüphanesi açılış
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