Kutup ayıları iklimsel sıkıntıda

Buzul erime oranlarının artması nedeniyle ayıların daha fazla yüzerek efor sarf ettiğine işaret eden araştırma yazarlarından Anthony Pagano, "Bir ergen dişi kutup ayısı, karşılaştığı beyaz balina ölüsünden birkaç ısırık aldıktan sonra üzerinde uyumaya başladı" ifadesini kullandı. Pagano, kutup ayılarının erime nedeniyle benimsedikleri farklı avlanma stratejilerinden verim alamadığını ve açlık karşısında hayatta kalma ihtimallerinin düştüğünü belirtti.