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27 Temmuz 2023 Perşembe 11:59:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 11:59:00

Kütahya'daki orman yangınında 180 hektar alan zarar gördü

Kaynak: AA

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 180 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, AA muhabirine, Balıköy beldesine bağlı Gevrekler köyü yakınlarında dün çıkan ve uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sabaha kadar sürdüğünü söyledi.

Yangın çıkan alanın ağırlıklı olarak meşe ve ardıç ağaçlarından oluştuğunu belirten Dingil, şunları kaydetti:

"112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine yangına 29 arazöz, 35 su ikmal aracı, 13 dozer ve belediyelerden sevk edilen itfaiye araçları, iş makinaları ve 1 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Ekiplerimiz, jandarma personelimiz ve vatandaşlarımızdan oluşan yaklaşık 1000 insan gücünün yoğun mücadelesiyle orman yangını çamlık bölgelere ve yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 180 hektar meşe ve ardıçlardan oluşan alan zarar gördü."

Dingil, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Etiketler : Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil 112 Acil Çağrı Merkezi Balıköy beldesi
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