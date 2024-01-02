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Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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02 Ocak 2024 Salı 09:15:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 09:15:00

Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alanyurt Mahallesi'ndeki 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir porselen fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Etiketler : kütahya fabrika yangın
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