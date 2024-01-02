Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kaynak: AA
Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Alanyurt Mahallesi'ndeki 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir porselen fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
- Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
- 'Şahinler' organize suç örgütü çökertildi
- Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti
- İki bakandan yeni yıl müjdesi
- 2023 yılı dış ticaret verilerini paylaşacak
- Bakanlık önünde şüpheli davranışlarda bulunan kişi yakalandı