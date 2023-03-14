Kütahya'da kuvvetli sağanak 1850 dekar ekili tarım arazisine zarar verdi
Kaynak: AA
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kuvvetli sağanak nedeniyle 1850 dekar ekili tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, önceki gün kuvvetli sağanaktan dolayı Gümele Göleti ile Gediz Çayı'nın taşması sonucu sel suları altında kalan tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarını tamamladı.
Taşkınlar nedeniyle Fırdan köyünde 1500 dekar, Dörtdeğirmen köyünde 200 dekar, Erdoğmuş köyünde 150 dekar ekili tarım arazisinin zarar gördüğü belirlendi.
Öte yandan, İlçe Kaymakamı Hakan Alkan da bölgede incelemelerde bulundu.
- Kripto para dolandırıcılığı: 42 şüpheli yakalandı
- Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor
- Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor
- Kütahya'da kuvvetli sağanak 1850 dekar ekili tarım arazisine zarar verdi
- Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüştü
- Kılıçdaroğlu gelecek diye mezarlıkları flamayla süslediler!