Kütahya'da kuvvetli sağanak 1850 dekar ekili tarım arazisine zarar verdi

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, önceki gün kuvvetli sağanaktan dolayı Gümele Göleti ile Gediz Çayı'nın taşması sonucu sel suları altında kalan tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarını tamamladı.

Taşkınlar nedeniyle Fırdan köyünde 1500 dekar, Dörtdeğirmen köyünde 200 dekar, Erdoğmuş köyünde 150 dekar ekili tarım arazisinin zarar gördüğü belirlendi.

Öte yandan, İlçe Kaymakamı Hakan Alkan da bölgede incelemelerde bulundu.