Başkan Erdoğan: Sorumluluğumuz Türkiye Yüzyılı Bayrağı'nı zirveye çıkartmaktır
Başkan Erdoğan, NG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan 2023 yılı hedeflerinin önemli bir kısmını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Artık bundan sonra milletimize karşı sorumluluğumuz Türkiye Yüzyılı Bayrağı'nı zirveye çıkartmaktır." dedi.
Başkan Erdoğan, NG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Böylelikle Türkiye, İtalya ve İspanya'da olmayan üretim imkanına kavuşuyor.
Açılan her fabrika ihracatımıza yeni ivme kazandırıyor.
Türkiye yatırım, istihdam, ürerim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümek mecburiyetindedir.
Artık bundan sonra milletimize karşı sorumluluğumuz Türkiye Yüzyılı Bayrağı'nı zirveye çıkartmaktır.
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