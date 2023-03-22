Kütahya'da Down Sendromlular unutulmadı

DKMP Kütahya Şube Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada,

"Doğa Turizmi Etkinlikleri çerçevesinde Kütahya Şube Müdürlüğümüzce sorumluluk sahalarımızdan Çamlıca Tabiat Parkında, 21 Mart Down Sendromlular Gününde, Kütahya Özel Eğitim ve Down Sendromlular Derneği ile birlikte, Yaban Hayatı Müzesi gezisi, yaban hayatı tanıtımı ve resim boyama etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Dernek Başkanı Mestan Koca, dernek çalışanları, özel çocuklarımız ve aileleri, Şube Müdürümüz Bünyamin Şişman ve Şube Müdürlüğü personelimizin katılımıyla gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.