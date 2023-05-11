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11 Mayıs 2023 Perşembe 07:22:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 07:22:00

Kusursuz çift

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Engelli bireylerin hizmet verdiği 'Kusursuz' adlı kafede eğitim alırken tanışan zihinsel engelli Maşallah ile Seda evlenme kararı aldı. Bir de kız çocukları olan çift 'Sevgi ile aşılamayacak sorun yok' diyor.

Engelli bireylerin hizmet verdiği 'Kusursuz' adlı kafede eğitim alırken tanışan zihinsel engelli Maşallah ile Seda evlenme kararı aldı. Bir de kız çocukları olan çift 'Sevgi ile aşılamayacak sorun yok' diyor.

SERVİS ELEMANLIĞI YAPIYORLAR

Düzce'de küçük yaşlarda babası vefat eden hafif zihinsel engelli 27 yaşındaki Seda ile yine çocukken anne babasını kaybeden 34 yaşındaki Maşallah Aycil, Düzce Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği işbirliğinde geliştirilen proje kapsamında açılan "Kusursuz Kafe"de çalışmak için verilen eğitimlerde tanıştı. Servis elemanı olarak çalıştıkları iş yerindeki tanışıklıklarını evlilikle taçlandırma kararı alan ikili, kafe sorumlusu ve özel birey eğitmeni Senem Verep'in desteğiyle, aile büyüklerinin onayını alarak dünyaevine girdi.

SEVGİ VE SAYGIYLA BİRLİKTELER

Ağa Mahallesi'nde Maşallah'ın babasından kalan evde yaşayan çiftin 2021'de de Ebrar ismini verdikleri kız çocukları doğdu. Güçlü ilişkilerini çocuk sevgisiyle perçinleyen çift, hem çalışma hem aile hayatlarında sergiledikleri dayanışmayla çevrelerindeki insanlara örnek oluyor. Maşallah Aycil, eşi Seda ile eğitimler sırasında tanıştıklarını anlattı. Çok mutlu ve huzurlu olduklarını dile getiren koca Aycil, "Biz bir arada olunca mutlu oluyoruz. Engelleri sevgimizle aşıyoruz. Bir çatı altında sevgi ve saygı içinde birlikteyiz" dedi.

Etiketler : Ebrar Kusursuz zihinsel engelli Seda Düzce Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği
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