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10 Mayıs 2023 Çarşamba 07:58:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 07:58:00

Kuşlara koruma seferberliği

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Türkiye'deki 4 kuş halkalama istasyonundan Samsun'daki Cernek, Iğdır'daki Aras, Ankara'daki Eymir ve Antalya'daki Boğazkent aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'deki 4 kuş halkalama istasyonundan Samsun'daki Cernek, Iğdır'daki Aras, Ankara'daki Eymir ve Antalya'daki Boğazkent aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yıl ülke genelinde kurum tarafından koordine edilen çalışmalar sonucu 200 türden 28 bin 380 kuşun halkalanma çalışması yapıldı.

Geçen yıl 15 ayrı türden 35 kuşa ait geri bildirim verisi elde edildi. En eski geri bildirim, 2012'de Finlandiya'da halkalanan kara sırtlı martının geçen yıl ilk halkalandığı noktadan 2 bin 809 kilometre uzakta Türkiye'de canlı görüntülenmesiyle kayıtlara geçti. 2021'de 13 ayrı türden 39 kuşa, 2020'de 15 ayrı türden 30 kuşa ait geri bildirim verisi elde edildi.

Etiketler : Kuşlara koruma seferberliği 4 kuş halkalama istasyonu Samsun Iğdır
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