Kuşlar göç etmeyi unuttu
Her yıl göç yolculukları sırasında Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanları mesken edinen bazı kuş türlerinin bu sene kış mevsimine rağmen henüz göç etmediği gözleniyor.
Göçmen kuşların binlerce kilometrelik göç yolculuğunda önemli konaklama merkezlerinden Van Gölü Havzası, yılın her döneminde farklı türlerden kuşlara ev sahipliği yapıyor. Kış mevsimine girilmesine rağmen hava sıcaklıklarının henüz çok düşmediği bölgede kalan flamingolar ve beyaz kazlar, Van Gölü'nün Gevaş ilçesi kıyıları ile İpekyolu ve Tuşba ilçesi sınırlarında yer alan Erçek Gölü'nde görüntülendi.
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