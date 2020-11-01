Ege'de peş peşe korkutan depremler

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01 Kasım 2020 Pazar 10:24:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 10:49:00

Kuşadası'nda 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kaynak: AA- İHA

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Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.05'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kuşadası Körfezi'nin 17,62 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 10.33'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.

Etiketler : DEPREM KUŞADASI EGE
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