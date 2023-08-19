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19 Ağustos 2023 Cumartesi 23:21:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2023 Cumartesi 23:21:00

Kuşadası açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Durdurulan bottaki 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : göçmen aydın kaçak sahil güvenlik
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