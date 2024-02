"5 yılda başlayıp bitirdiği tek şey İstanbul oldu"

Kurum, yerel seçim çalışmaları kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile Alibeyköy Vardar Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşların taleplerini dinleyen, projelerini anlatan Kurum, çocuklara oyuncak hediye etti.

Kurum, vatandaşların kentsel dönüşümle ilgili sorularını karşılık, "İBB olarak 16 Nisan'da başvuruları alacağız, elimizi taşın altına koyarak Bakanlığın projesine destek olacağız. İstiyoruz ki İstanbul bir an önce dönüşsün. Bunun kararını 31 Mart'ta siz vereceksiniz. 39 ilçemizle, tüm İstanbullularla birlikte dönüşümü yapacağız." diye konuştu.

Murat Kurum, konutları vatandaşların uygun şartlara alabilmesini sağlayacak Meclis kararının hızla alınacağını kaydetti.

Burada Alibeyköy Seçim Koordinasyon Merkezini de ziyaret eden Kurum, partililerle bir araya geldi.

KAHRAMAN EMMİOĞLU'NUN CENAZE NAMAZINA KATILDI

Kurum, vefat eden eski Refah Partisi Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu'nun Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ndeki cenaze namazına katıldı.

Taziyeleri ailesi ile birlikte damadı İBB Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul kabul ederken, cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile merhumun yakınları katıldı.

"DEPREMLE İLGİLİ ÇALIŞTAYDAN ÖTEYE GİDEMEDİLER"

Kurum, daha sonra dernek başkanı Abdullah Özatilla ile Eyüpsultan Malatyalılar Derneğinin açılışına katıldı. Girişte dualar eşliğinde kurdele kesildi.

Burada konuşan Kurum, deprem bölgesinde yapılan çalışmaları hatırlatarak, "Bizim gönlümüz, kalbimiz her zaman Malatya'mızla, Malatyalılarla birlikte atacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da olsak bir ayağımız hep deprem bölgesinde olacak. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için orada yapılması gereken mücadeleyi emin olun sonuna kadar vereceğiz." dedi.

"Sadece İstanbul" dediklerini ifade eden Kurum, el ele, gönül gönüle yaşayacakları bir İstanbul'u vatandaşlarla birlikte inşa ve ihya edeceklerini kaydetti.

Kurum, şöyle devam etti:

"CHP'li yönetimin yaptıklarını hepimiz görüyoruz. Tek yaptıkları laf üretmek, reklam yapmak, algı oluşturmak. Bunun dışında verdikleri vaatlerin 10'da 1'ini gerçekleştirmişler, 9 vaat yok. Milletimize söz verip, o sözlerini tutmadılar. İstanbul'u bir basamak olarak görüp, İstanbul üzerinden ikbal peşine düştüler. İstanbul'da ne depremle ne trafikle ne yeşil alanla ne de İstanbul'un genel sorunlarıyla alakalı bir irade ortaya koyamadılar. Her sorduğunuzda da bir bahane üreterek, farklı gündemler peşinde koşarak gündemi değiştirmeye çalıştılar. Algıyı başka alanlara çekmeye çalıştılar. Çünkü heybeleri boş, söyleyecek bir şeyleri yok. İstanbul'a dair yaptıkları hiçbir şey olmadığı için, depremle ilgili çalıştaydan öteye gidemedikleri için heybeleri boş. Söyleyecek hiçbir şeyleri yok. CHP'li İBB yönetiminin İstanbul'da 5 yılda yaptığı tek şey İstanbul'u unutmak oldu. 5 yılda başlayıp da bitirdiği tek şey İstanbul oldu. İstanbul'u bitirmek, duraksatmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar."

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

FATİH KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ'NE YENİ TESİS MÜJDESİ

Kurum, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ile Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü ziyaret etti, Başkan Süleyman Hurma ile görüştü.

Sahada antrenman yapan altyapı oyuncularıyla bir araya gelen Kurum ve beraberindekiler, futbol oynadı.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Kurum, kulüp tarihine dikkati çekerek, "O gün o surlar içerisinde başlayan hikaye artık bu alana sığmıyor ve kulübümüzün altyapı ve antrenman sahalarıyla ilgili talepleri var. Biz 31 Mart akşamı kıymetli başkanım ve taraftarlarımızla birlikte İBB mülkiyetinde bulunan bir alanda Fatih Karagümrük Sporumuz için buradaki takımlarımızın antrenman yapabileceği, yine gerekirse orada sporcularımızın kalabileceği, sosyalleşebileceği bir tesisi inşallah armağan edeceğiz." diye konuştu.

Yeni tesisin bitmesiyle, tarihi başarılara imza atmış mevcut stadyumun da yine Fatih Karagümrük Spor'un hatıralarının yaşatılacağı bir alana dönüşeceğini anlatan Kurum, "Fatih Karagümrük Spor bünyesinde amatör kulüplerimizle birlikte burada gençlerimizin yetiştirildiği, mahallenin sosyalleştiği ve yine o başarıların bir müze ruhuyla burada yüzyıllarca ayakta kaldığı bir tesisi de inşallah yine Süleyman başkanımla, Fatih Belediyemizle birlikte gerçekleştiriyor olacağız." dedi.

Kurum, İstanbul'un olimpik bir şehir olması dileğini yineleyerek, "Şu son 5 yıla baktığınızda herhangi bir şampiyona maalesef düzenlenmemiş çünkü her soruna olduğu gibi spora da ilgisiz kalınmış. Biz İstanbul'u olimpiyatların, Avrupa şampiyonalarının burada yapılacağı bir şehir haline getirmek istiyoruz. İstiyoruz ki o sokakta, mahallede spor yapılsın yani gençlerimiz gittiği her mahallede, her sokakta bu imkanlara erişebilsin." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Fatih Karagümrük Spor'umuza gönül veren MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi de buradan en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Kendisi bir futbolcu olan ve her zaman futbolun, futbolcunun yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımızın da selamlarını, sevgilerini Karagümrük taraftarına, Fatihli hemşehrilerimize iletiyorum. Tekrar bugün oynayacağınız maçta Fatih Karagümrük Spor'umuza başarılar diliyorum."

Ziyarette Kurum'a forma hediye edildi.