Kurum üzerinden dezenformasyon girişimi engellendi: "Baba Kart" iddiaları yalanlandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 'Toplu ulaşım için Baba kart çıkaracağız' dedi" iddialarını yalanlayarak, "Murat Kurum Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı'nda böyle bir ifade kullanmamıştır." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili, "İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Toplu ulaşım için Baba kart çıkaracağız' dedi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtildi.
Programda İstanbul için projelerini açıklayan Murat Kurum'un mevcuttaki "Anne Kart" uygulamasının değiştirileceğini, sistemin yeni isminin "Aile Kart" olacağını duyurduğu açıklandı
Aile Kart ile şu an 0-4 yaş çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştireceklerini belirten Kurum, "Artık hem yaşı 0-6'ya çıkarıyoruz hem de babalarımıza da çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz." ifadelerini kullandığı vurgulandı.
Bazı basın yayın organlarında yer alan, "İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Toplu ulaşım için Baba kart çıkaracağız' dedi" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) January 25, 2024
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu... pic.twitter.com/vr5VwuUW9R
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