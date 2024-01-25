Kurum üzerinden dezenformasyon girişimi engellendi: "Baba Kart" iddiaları yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili, "İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Toplu ulaşım için Baba kart çıkaracağız' dedi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtildi.

Programda İstanbul için projelerini açıklayan Murat Kurum'un mevcuttaki "Anne Kart" uygulamasının değiştirileceğini, sistemin yeni isminin "Aile Kart" olacağını duyurduğu açıklandı

Aile Kart ile şu an 0-4 yaş çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştireceklerini belirten Kurum, "Artık hem yaşı 0-6'ya çıkarıyoruz hem de babalarımıza da çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz." ifadelerini kullandığı vurgulandı.