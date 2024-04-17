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17 Nisan 2024 Çarşamba 15:11:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 15:11:00

Kurultaya hazırlanan İYİ Parti'de istifa depremi

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Kurultaya hazırlanan İYİ Parti'de bir yeni istifa haberi daha geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Taner Demirer, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti'de Sağlık Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan. Prof. Dr. Taner Demirer istifa etti.

Demirer, açıklamayı sosyal medyadan yaptı:

"Merkez parti olmayı hedefleyen ve 6 yılda önemli başarılara imza atan İYİ Parti hem genel seçimde hem de yerel seçimlerde yapılan stratejik hatalarla hızla irtifa kaybetmekle kalmamış, izlediği politikalar ve söylemleri ile Türk Milletinin beklentisi olan merkez parti olma hedefinden de hızla uzaklaşmıştır. Gelinen bu noktada İYİ Parti üyeliğimi sonlandırıyor ve partideki tüm görevlerimden istifa ediyorum"
Etiketler : iyi parti kurultay istifa
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