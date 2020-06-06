  • BIST
    110022
  • Dolar
    6,7688
  • Euro
    7,6343
  • Altın
    366,7990
İstanbul
16 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Afganistan'da bombalı saldırı: 11 polis hayatını kaybetti
Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 7 bin 751'e yükseldi
Trump'a darbe gibi genelge!
Büyük hezimet sonrası skandal Libya hamlesi!
Koronayı 1 günde iyileştiren mide ilacı!
Bir şehrimizde ikinci dalga paniği! Peş peşe ürküten haberler
Trump bu kez de Çin ve Avrupa Birliği'ni hedef aldı!
Hobi olarak başlamışlardı! Tanesini 20 bin liraya dünya satıyorlar
Filistin: İsrail ile anlaşmaların askıya alınması Oslo Anlaşması ile ilgili değil
Libya'dan kritik Türkiye açıklaması!
Minneapolis yönetiminden polis tutuklamalarına ilişkin yeni düzenleme
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 159 kişi hayatını kaybetti
Moody's Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı
Spor camiasından Malatya'daki deprem için geçmiş olsun mesajları
Ali Koç'tan Nihat Özdemir'e sert tepki
Flamengo Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Başakşehir'de açık hava sinemasına yoğun ilgi
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden kınama!
Sosyal mesafe kuralına uymayan 70 kişiye para cezası
Manisa'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına bırakılan dorseye çarptı: 2 ölü
Brezilya, Dünya Sağlık Örgütünden çekilecek!
Libya'dan petrol atağı! Resmen duyurdular
Türkiye'nin yardımı kongre kayıtlarında
06 Haziran 2020 Cumartesi 08:45:00 - Güncelleme:06 Haziran 2020 Cumartesi 08:45:00

Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı

ABONE OL

Van'ın Edremit ilçesinde yasak olmasına rağmen kurulan bir taziye çadırıyla bağlantılı olarak virüs bulaşan kişi sayısı 44'e, bir otobüs firmasındaki şoförün ihmali sonucu virüs bulaşan kişi sayısı ise 15'e yükseldi. Yetkililer, sayının artmasından endişe ediyor.

Van'ın Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde Gülçek ailesi tarafından yasak olmasına rağmen kurulan taziye bağlantılı koronavirüs vaka sayısı 44'e, bir otobüs firmasındaki şoförün karantinayı ihlal etmesi bağlantılı vaka sayısı ise 15'e yükseldi.

Van Valiliği, kent genelindeki koronavirüs vaka sayıları ile ilgili açıklama yaptı. Merkez Edremit İlçesi Eminpaşa Mahallesi'ndeki taziye bağlantılı filyasyon ekiplerinin çalışması sonucu; Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesinde 15, Bakımlı Mahallesinde 3. İpekyolu İlçesi Yalınağaç Mahallesinde 3, Yenimahallede 1, Karpuzalanı Mahallesinde 1, Vali Mithetbey Mahallesinde 4. Gürpınar İlçesi Taşdöndüren Mahallesinde 7, Gevaş İlçesi Bahçelievler Mahallesinde 2, Tuşba İlçesi Gendelova Mahallesinde 8 kişide Kovid-19 tespit edildi. Bir otobüs firmasındaki şoförün karantinayı ihlal etmesiyle bağlantılı yapılan çalışmada ise; Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesinde 10. İpekyolu İlçesi Selimbey Mahallesinde 3, Serhat Mahallesinde 1, Vali Mithatbey Mahallesinde 1 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirdi.

ASKERE GİDEN GENCİN TESTİ POZİTİF

Bu arada, Çaldıran İlçesinde askere gidecek bir kişiye yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ise aynı aileden 9 kişinin daha Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi.

KENTTE TOPLAM 530 VAKA

Valilikten yapılan açıklamada ayrıca, kentteki toplam Kovid-19 vaka sayısının 530, tedavi görüp taburcu olan toplam hasta sayısının 460, vefat sayısının 10, tedbir amaçlı karantina altına alınan toplam sayının 73 bin, tedbir amaçlı hala karantinası devam eden kişi sayısını ise 19 bin olduğu belirtildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER