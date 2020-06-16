Kurtulmuş'tan İsrail'e tepki: ABD'ye verdiği siyasi bir rüşvet
Kaynak: AA
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İsrail'in Golan Tepeleri ismi yerine "Trump Tepeleri" adını verdiği karara yönelik, "Netanyahu'nun yaptığı işgali meşrulaştırmak için ABD'ye verdiği siyasi bir rüşvettir." ifadelerini kullandı.
"İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerine bugün Netanyahu'nun yaptığı bir şovla Trump Tepeleri adını vermesi işgali meşrulaştırmak için ABD'ye verdiği siyasi bir rüşvettir. Uluslararası hukuk bakımından gayri meşru olan bu işgali asla tanımadığımızı bir kez daha ifade ediyoruz."
İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerine bugün Netanyahu'nun yaptığı bir şovla Trump Tepeleri adını vermesi işgali meşrulaştırmak için ABD'ye verdiği siyasi bir rüşvettir. Uluslararası hukuk bakımından gayri meşru olan bu işgali asla tanımadığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.— Numan KURTULMUŞ �� ���� (@NumanKurtulmus) June 16, 2020
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