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16 Haziran 2020 Salı 22:44:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 22:44:00

Kurtulmuş'tan İsrail'e tepki: ABD'ye verdiği siyasi bir rüşvet

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İsrail'in Golan Tepeleri ismi yerine "Trump Tepeleri" adını verdiği karara yönelik, "Netanyahu'nun yaptığı işgali meşrulaştırmak için ABD'ye verdiği siyasi bir rüşvettir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerine bugün Netanyahu'nun yaptığı bir şovla Trump Tepeleri adını vermesi işgali meşrulaştırmak için ABD'ye verdiği siyasi bir rüşvettir. Uluslararası hukuk bakımından gayri meşru olan bu işgali asla tanımadığımızı bir kez daha ifade ediyoruz."

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