Kurtulmuş: Barajın düşürülmesi demokratik bir kazanımdır

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31 Mart 2022 Perşembe 22:41:00 - Güncelleme:31 Mart 2022 Perşembe 22:43:00

Kurtulmuş: Seçim barajının düşürülmesi demokratik bir kazanımdır

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Seçim barajının düşürülmesi demokratik bir kazanımdır." açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Hem Ukrayna hem Rusya ile konuşabilme kabiliyetimizi diri tuttuk. Biz bu bölgede savaş istemiyoruz. İkisi de dost ülkemiz. Bu bölgedeki herhangi bir çatışma bizi doğrudan etkilemektedir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da TRT Haber'in yayın konuğu oldu.

Gündeme dair soruları yanıtlayan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"DİL ÜZERİNDEN BASKI DEVRİ BİTTİ"

Toplumun her kesimine ulaştığımız görüşmeler yapıyoruz. Diyarbakır küllerinden yeniden ayağa kalkmış bir şehir. Diyarbakır anneleri siyasi bir mesele değildir. Keşke bütün siyasi partiler de gelip onların acısını paylaşsa. Sizin ana dilinizi seçmek ya da benim ana dilimi seçmek gibi bir şansım yok. Ana dili, ana sütü kadar helaldir. Türkiye artık bu dil üzerinden baskı devirlerini çok çok geride bırakmıştır.

İSTANBUL'DAKİ TARİHİ MÜZAKERE

Hem Ukrayna hem Rusya ile konuşabilme kabiliyetini diri tuttuk. Türkiye güçlü bir devlet olarak bu süreçte son derece akıllı, ilkeli bir politika izledi. Türkiye'nin bu hususta öncü rolü, Cumhurbaşkanımızın da küresel liderliği bu süreçte tescil edilmiştir. Biz bu bölgede savaş istemiyoruz. İkisi de dost ülkemiz. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde müzakere masası kuruldu ve sürece katkı sağlandı. Bu bölgedeki herhangi bir çatışma bizi doğrudan etkilemektedir. En büyük arzumuz bir an önce kalıcı ateşkes ilan edilerek barışın sağlanmasıdır.

"SIKINTILARI GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş Avrupa'da çok ciddi bir doğal gaz krizine neden oldu. Salgının getirdiği küresel sorunlar ve gıda zincirlerindeki kırılmalar ekonomik açıdan dünyayı olumsuz etkiledi. Sorunların farkındayız. Sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Sorunları çözmek adına sorumluluklarımızı yerine getireceğiz.

"SEÇİM BARAJININ DÜŞÜRÜLMESİ DEMOKRATİK BİR KAZANIMDIR"

Seçim barajının düşürülmesi demokratik bir kazanımdır. 'Artık oylar' üzerinden sağlanan kazancın önüne geçildi. 2023 için kilit olan husus, gönlüne girmeyi başardığımız halkın gönlünden düşmememizdir. Biz millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Halkımızın gönlüne girmeyi sürdüreceğiz

Etiketler : Numan Kurtulmuş ak parti Seçim barajı
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