VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye, 2022-2024 döneminde UAEA Yönetim Kurulunda görev alacak
İzmir'deki depremde yıkılan Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin davaya devam edildi
Araştırma: Kovid-19'un genç yetişkinlerde kişilik değişikliklerine yol açtığı gözlendi
Ankara Etlik Şehir Hastanesi hastalara hizmet vermeye başladı
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, 4 Ekim'de yapılacak
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
New York borsası düşüşle açıldı
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 daraldı
Bakan Akar'dan Yunanistan'a davet: Problemleri çözelim
EPDK, azami uzlaştırma fiyat mekanizmasının süresini 6 ay uzattı
AB ülkeleri enerji krizini görüşmek üzere yarın toplanacak
"Muhalefet bloku, ortak fikir etrafında toparlanamamaları nedeniyle bir araya geliyor ve dağılıyor"
Yunanistan, Fransız TotalEnergies firmasıyla doğal gaz temini için anlaşma imzaladı
Bulgaristan, Ukrayna'nın ağır silah yardımı talebini yeniden reddetti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz
"Demir Pençe" tugayında sancak töreni
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm nedeninin "yaşlılık" olduğu açıklandı
4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik'te başladı
Rum bakan ve milletvekillerine tepki
"Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı Projesi'nde 26 bin 316 metrelik tünel kazısını tamamladık"
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 10 bin tona yakın fındık aldıklarını açıkladı
Rusya: Ukrayna'da 80 kadar yabancı paralı savaşçıyı yok ettik
Eren Abluka-34 Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar ele geçirildi
Arnavutluk Başbakanı Rama, Bayraktar SİHA'ların çok yakında hizmete gireceğini söyledi
29 Eylül 2022 Perşembe 17:09:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 17:09:00

Kurtulmuş: Muhalefet bloku, ortak fikir etrafında toparlanamamaları nedeniyle bir araya geliyor ve dağılıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Kurtulmuş "Karşı taraftaki muhalefet bloku, ortak aday etrafında demiyorum ortak bir fikir etrafında toparlanamamış olması nedeniyle defalarca bir araya geliyor, konuşuyor, dağılıyorlar. Vatandaş oradan bir şey çıkmayacağını anlamaya başladı" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TV100'de katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ekonomi üzerindeki değerlendirmeleri sorulan Kurtulmuş, Kovid-19 pandemisiyle başlayan sürecin, dünya ekonomi tarihinin en önemli süreçlerinden olduğunu, insanoğlunun geçen yüz yıllarda yaşadığı en büyük ekonomik krizlerden birisiyle karşı karşıya kalındığını vurguladı.

Türkiye'nin de pandeminin başından itibaren çok hassas, çok dengeli bir süreci yürüttüğünü dile getiren Kurtulmuş, üretim kabiliyetini artıran, fabrikalarını çalışır vaziyette tutan ülkelerin bu süreçlerden başarılı bir şekilde çıkacağını belirtti.

Kurtulmuş, "Gelinen noktada Türkiye, güçlü bir şekilde üreten, ihracatını sürdüren ülke olmaya devam ediyor. Öyle görünüyor ki 2022'de yüzde 7,5 seviyesinde bir büyüme ortalamasına ulaşacak." diye konuştu.

Vatandaşın alım gücünün artırılabilmesi için de çalıştıklarını söyleyen Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam katıldığı televizyon programında, bir kez daha yıl sonunu işaret ederek, bütün vatandaşların alım gücünü artıracak ilave tedbirlerin ortaya konulacağını ifade ettiğini aktardı.

Kurtulmuş, istihdamın, pandemi öncesindeki dönemi aştığına da işaret ederek, "Bu önemli bir gelişmedir. Sonuçta bu süreci dengeli götürmemiz lazım. Maliye politikasının bize verdiği bütün imkanları kullanarak vatandaşımızın alım gücünün azalmaması için de devletin, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi lazım." dedi.

"TÜRKİYE'DE DE OLAĞANÜSTÜ YÜKSEK BİR DOLARİZASYON VARDIR"

"Alım gücüyle ilgili sıkıntının bir tahribat yarattığını düşünüyor musunuz? Yıl sonuna doğru dolar mı düşecek, alım gücü mü artacak, ne olacak? Bu konuda beklentiniz nedir?" sorusuna karşılık Kurtulmuş, doların değer kazanmasının Türkiye ekonomisi bakımından tamamıyla dışsal bir faktör olduğunu, dünya ekonomisinin en temel sorunlarından birisinin dolarizasyon olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, "Türkiye'de de olağanüstü yüksek bir dolarizasyon vardır. Bu dolarizasyonu önleyecek, azaltacak, dolara olan ihtiyacı, bağımlılığı azaltacak politikalar izlenmesi şart. Buna gayret ediyoruz." dedi.

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret konusundaki soru üzerine Numan Kurtulmuş, "Bu yılın sonu, önümüzdeki yılın başında bütün bu fiyat artışları göz önünde bulundurularak vatandaşımızın alım gücünü azaltmayacak ve herkesi tatmin edecek, herkesin 'Bu doğru oldu' diyeceği bir sonuç için çalışmalar yapılacak. Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim." diye konuştu.

"Asgari ücrete yapılacak zam yine memur zammıyla benzer orantıda mı olur?" sorusuna karşılık ise Kurtulmuş, "Geçen sene öyle oldu, bu sene de doğru olan budur. Böyle bir yükseliş her iki tarafta da olur." dedi.

2023 SEÇİMLERİNİN HAZIRLIKLARI

AK Parti'nin, 2023 seçimlerine yönelik çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, "AK Parti bakımından 'seçim startı', seçimin ertesi günü başlar. Bu anlamda hem teşkilatlarımız hem genel merkezimiz hem ilgili birimler itibarıyla fevkalade hazırlıklı olarak bu süreci devam ettiriyoruz. Strateji heyetimiz, Ekim 2021'den beri düzenli olarak toplanmakta, çalışmakta." diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ YÜZYIL, BİR 'TÜRKİYE YÜZYILI' OLARAK TARİHE GEÇECEK"

"Güçlü, büyük Türkiye" hedefiyle bir çalışma ortaya koyduklarını belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

Dünyanın bütün güçlerinin mücadele ettiği alan burası. Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Doğu Akdeniz, Ortadoğu, Kuzey Afrika... Bütün bu bölgenin ortasında kilit taşı gibi duran ülke, Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'nin bu süreçte güçlü, büyük bir ülke olarak ayakta durmaktan başka bir şansı yoktur. Türkiye, çok büyük imkanlar vaat ediyor. Önümüzdeki yüzyıl, bir 'Türkiye yüzyılı' olarak inşallah tarihe geçecektir. Bunun ipuçlarını seçim kampanyalarında da vatandaşımızla birlikte paylaşacağız. Vatandaşımız günlük hayatın pratik sorunlarının çözülmesini istediği gibi gerçekten büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu da önemli ölçüde benimsiyor.

"SİYASETİ BELİRLEYEN, VATANDAŞIN TALEP VE İSTEKLERİ"

Siyaseti belirleyenin vatandaşın talep ve istekleri olduğunu vurgulayan Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

Gittiğimiz şehirlerde vatandaşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla hiç ayırt etmeksizin oturup toplanıyoruz. Onların ihtiyaçlarını, taleplerini, şikayetlerini dinliyoruz. Gördüğümüz manzara şudur. Özellikle karşı taraftaki muhalefet bloku, ortak aday etrafında demiyorum, ortak bir fikir etrafında toparlanamamış olması nedeniyle defalarca bir araya geliyorlar, toplanıyorlar, konuşuyorlar, dağılıyorlar. Vatandaş oradan bir şey çıkmayacağını anlamaya başladı.

Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan konunun açıklanacak programlar olduğunu söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

Tayyip Erdoğan'a karşı olmak bir şeydir, AK Parti karşıtı olmak bir şeydir ama her şey değildir. 'Karşıyım...' Peki sen neye taraftarsın? Terörle mücadelede karşı taraftaki partilerin hepsi aynı noktada mıdır? Eğer iktidara gelirlerse, söz gelimi, ekonomi politikalarında uygulayacakları program nedir? Vatandaş bunları bilmiyor. Mavi Vatan'la ilgili 6 artı 1'lik masadaki genel konsensüs nedir? Diyelim ki verdik size ülkenin yönetimini, nasıl yöneteceksiniz? Bunu söyleyecekleri 10 cümleleri yoktur. Vatandaş da bunları görüyor. Zaten aday belirlemekteki zorluk da buradan çıkıyor.
Etiketler : ak parti genel başkanvekili numan kurtulmuş 2023 seçim asgari ücret muhalefet
Müziğe Nokta atış

Müziğe Nokta atış
Konserde bomba aşk

Konserde bomba aşk
82 çocuğu ısıttı

82 çocuğu ısıttı
Türkülü fragman

Türkülü fragman
Eşiyle şarMüzisyen Sinan Güleryüz, Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı. kı çıkaracak

Eşiyle şarMüzisyen Sinan Güleryüz, Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı. kı çıkaracak
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Doğum günü şıklığı

Doğum günü şıklığı
Parfüm koleksiyonum var

Parfüm koleksiyonum var
Can'dan kapanış

Can'dan kapanış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes