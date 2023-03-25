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25 Mart 2023 Cumartesi 22:22:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 22:22:00

Kurtulmuş: Faşist ve düşmanca saldırıyı şiddetle lanetliyoruz

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Danimarka'da, İslam ve Türkiye düşmanlarının Kur'an-ı Kerim'e ve bayrağımıza karşı gerçekleştirdikleri faşist ve düşmanca saldırıyı şiddetle lanetliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Danimarka'da, İslam ve Türkiye düşmanlarının Kur'an-ı Kerim'e ve bayrağımıza karşı gerçekleştirdikleri faşist ve düşmanca saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Mübarek ramazan ayında kutsallarımıza yönelik hain provokasyonlar büyük ve güçlü Türkiye'den duyulan rahatsızlığın alçakça ifadesidir. Bu ırkçı, İslam ve insanlık düşmanlarına seyirci kalan ülkelerin yöneticileri aslında kendi geleceklerini karartıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar istikbal İslam'ındır."

Etiketler : Numan Kurtulmuş Danimarka sosyal medya

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