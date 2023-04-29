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Kurtulmuş: İkinci tura kalma ihtimali yok
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29 Nisan 2023 Cumartesi 21:34:00 - Güncelleme:29 Nisan 2023 Cumartesi 21:34:00

Kurtulmuş: İkinci tura kalma ihtimali yok

Kaynak: AA

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AK Parti'den İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı olan Kurtulmuş, partisinin Bahçelievler'de İzzettin Çalışlar Caddesi'ndeki seçim irtibat bürosunun açılış törenine katıldı.

Burada partililere seslenen Kurtulmuş, 14 Mayıs'taki seçimlere az bir süre kaldığını hatırlattı.

Bu nedenle seçim çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye'nin gelecek hayallerini, hedeflerimizi daha iyi anlatabilmek için bütün arkadaşlarımızla birlikte İstanbul'un her köşesinde ve Türkiye'nin her köşesinde büyük bir mücadele veriyoruz. Bir taraftan da hayallerimizi, yapacaklarımızı anlatıyoruz." diye konuştu.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'e katılımın yoğun olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, muhalefetin festivalden rahatsız olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İktidara gelirsek Atatürk Havalimanı'nı Amerikalı bir firmaya vereceğiz" dediğini aktaran Kurtulmuş, ABD'li bu firmanın CIA ile beraber bazı işler yaptıklarının da gündeme geldiğini söyledi.

"İKİNCİ TURA KALMA İHTİMALİ YOK"

Kurtulmuş, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nde birinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olacağına inandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Zaten milletimiz de söylüyor, bunlardan bir şey olmaz. Bunlara bu iş zaten devredilmez. Bunlara niçin devredilmeyeceğini millet biliyor. Özellikle yaptığımız eser ve hizmet siyasetinin Türkiye için ne anlama geldiğini milletimizle paylaşmamız lazım. Yine şunu da çok rahatlıkla söyleyebilirim; deprem sonrasında ortaya çıkan o büyük yıkıntıların yeniden Türkiye'nin ayağa kaldırılması, yeniden güçlü bir şekilde şehrimizin imar ve inşası için vatandaşımız, 'yine en başta bunu Tayyip Erdoğan yapar, yine AK Parti yapar' diyor."

Özellikle son raporlardaki anketlerde çok ciddi şekilde bir yükseliş trendi içerisinde olduklarını anlatan Kurtulmuş, "Bunu seçim sonuçları teyit edecek. İkinci tura kalma ihtimali yok. İnşallah birinci turda Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin yeniden cumhurbaşkanı olacak." dedi.

Açılış törenine AK Parti 3. Bölge milletvekili adayı Mehmet Sarı, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve parti temsilcileri ile üyeler katıldı.

Etiketler : Kurtulmuş ikinci tur seçim
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