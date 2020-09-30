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30 Eylül 2020 Çarşamba 22:48:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 22:48:00

Kurtulmuş, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı saldırılarını değerlendirdi

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ermenistan'ın haksız bir saldırıya başlayarak uluslararası camiada kötü durumda kaldığını ve Azerbaycan ordusunun gösterdiği kahramanca mücadele karşısında da çaresiz olduğunu belirtti.

Azerbaycan resmi televizyon kanalı AZ TV'deki Hedef Politik programında Elnar Memmedov'un konuğu olan Kurtulmuş, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı saldırılarını değerlendirdi.

Ermenistan'ın haksız bir saldırıya başlayarak uluslararası camiada kötü durumda kaldığını ifade eden Kurtulmuş, "Azerbaycan ordusunun gösterdiği kahramanca mücadelesi karşısında da çaresiz kalmıştır. Bunun için meseleyi bir kara propagandaya dönüştürmüş ve her zaman Azerbaycan'ın yanında yer almayı milli bir mesele olarak gören Türkiye'ye karşı da açıktan iftira ediyorlar. Bütün dünya kamuoyunu bu kara propagandayla zehirlemeye çalışsalar da aslı esası yoktur." dedi.

Kurtulmuş, uluslararası camianın bu konuda samimi olmak zorunda olduğunu, samimi olarak yaklaştıklarında zaten sorunun çözülmüş olacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Toprakları işgal edilen Ermenistan değil Azerbaycan'dır. Uluslararası hukuka rağmen, Birleşmiş Milletler'e (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına (AGİT) rağmen işgal bir şekilde durdurulamıyor. Ayrıca son saldırıyı başlatan da Ermenistan'dır. Bu süreçte 30 yılı aşkın Minsk Grubu bir kere olsun Ermenistan'a 'dur' demedi. Bu açıkça taraf tutmak demektir. Bunun için tüm dünya farklı şeyler söylese de Türkiye olarak diyoruz ki, her zaman Azerbaycan'ın her zaman yanındayız, her türlü ortamda platformda işgalin sona erdirilmesi için takipçi olacağız."

"TÜRK CUMHURİYETLERİ DE AZERBAYCAN'IN YANINDA YER ALMALI"

Sorunun çözülmesi için Minsk Grubu'nun samimi olmasını ve işgal edilen topraklardan Ermenistan'ın bir an evvel çekilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Biz meselenin çözülmesini istiyoruz. Azerbaycan'da bunu istiyor. Sayın Başkan Aliyev'in dediği gibi Ermenilerle Azerbaycan'ın bir sorunu yok, aynı şekilde Türkiye'nin de yoktur. Sorun şu ki, bölgede güçlü ve muktedir bir Türkiye'yi bazı ülkeler istemiyor. Güçlü ve muktedir Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmasını da istemiyorlar. Bunlar Kıbrıs sorununun, Keşmir sorununun, Filistin sorununun, Karabağ sorununun çözülmesini istemiyorlar. Buralarda çatışma olsun ve müdahale ortamı olsun istiyorlar. Biz bu coğrafyalarda nasıl kanlı örgütlerle vekalet savaşları verildiğini canı yanmış bir ülke olarak biliyoruz."

Şimdi bu kirli örgütlerin Azerbaycan'a zarar vermek için bölgeye sürüldüğünü ifade eden Kurtulmuş, "Ancak haklı olan Azerbaycan kazanacak, hangi kirli örgütü kullanırsa kullansınlar bir sonuç alamayacak ve Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilecektir. Bu arada istiyoruz ki Türk Cumhuriyetleri de Azerbaycan'ın diplomatik olarak yanında yer almalı ve kardeşliklerini burada da gösterirler." değerlendirmesinde bulundu.

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