Kurtulmuş: Bu yıl sonu çok ciddi iyileştirmeler olacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Başörtüsü konusundaki Anayasa çalışmalarına ilişkin Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, helalleşme konusunda samimiyetini göstermesi noktasında önce CHP'nin bir özür borcu olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, başörtüsü çalışmalarının Meclis'teki tüm partiler için bir samimiyet sınavı olacağını aktararak, Meclis'ten insan hak ve hürriyetlerini teminat altına alan bir metnin çıkacağına inandığını kaydetti.

"BÜYÜMEDE GAZA BASTIK"

Başörtüsü meselesinin bugünün konusu olmadığını dile getiren Kurtulmuş, bu konudaki yasakların on yıllar boyunca devam ettiğini ifade etti.

Pandemi, gıda fiyatlarındaki artış ve dünyadaki gerilimler nedeniyle ekonomik anlamda zor bir süreçten geçildiğine ve enflasyonun küresel bir sorun olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Türkiye, pandeminin başından beri gaza basmayı tercih etti, ya fren ya gaz seçeneği vardı, biz gazı seçtik ve büyümede gaza bastık. Büyüme ve üretimi seçtik. Böylesine büyük kaoslarda aslolan tezgahı dağıttırmamaktır. " diye konuştu.

Kurtulmuş, dar gelirli vatandaşın alım gücünü artıracak tedbirleri ortaya koymanın büyük önem taşıdığını, bunu için yeni açılımlar yaptıklarını hatırlattı.

Vatandaşın hayat pahalılığı karşısında zorluk çektiğinin farkında olduklarını belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu.

"Bunu hafifletecek, hayat kalitesini yükseltecek tedbirleri almaya devam ediyoruz. Başından itibaren hemen her hafta Bakanlar Kurulu'ndan sonra Cumhurbaşkanımız, vatandaşlarımızın alım gücünü artıracak müjdeleri açıklamaya başladı. Bu yıl sonu itibarıyla herkesin mutlu olacağı bir asgari ücret düzenlemesi olacak. Memur ve işçi emeklilerinin maaşlarında da çok ciddi iyileştirmeler olacak. Enflasyonun altında kalmayacak bir düzenleneme olacak ki vatandaşımızın yükünü hafifletelim."

Numan Kurtulmuş, enflasyon ve hayat pahalılığına ilişkin, "Bunun nasıl giderileceği konusunda eldeki bütün imkanlarla her gün bir şeyler yapılıyor. Türkiye enflasyon ile mücadeleyi ana mücadele alanlarından biri olarak görüyor. Büyüme sürdüğü sürece bunun vatandaşın günlük yaşamına olumlu etkisi olacaktır. Ekonomi dinamik bir süreçtir, tek bir rakam üzerinden konuşulmaz. Büyük Türkiye hedefimizin en önemli unsurlarındın birisi olarak asgari yüzde 5'lik büyüme mecburiyetimiz vardır." dedi.

EYT İLE İLGİLİ ÇALIŞMA

EYT ile ilgili olarak ilgili bakanlığın çalıştığını aktaran Kurtulmuş, "Bu yıl sonu itibarıyla konuyla ilgili açıklama yapılır. Vatandaşın gündeminde olup da AK Parti'nin, hükümetin gündeminde olmayan bir konu düşünülemez. EYT uzunca bir süredir çalışılan bir konudur, bakanlık vakti zamanı geldiğinde gerekli açıklamayı yapacaktır." şeklinde konuştu.

Sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili çalışmaların da devam ettiğini dile getiren Kurtulmuş, vatandaşların konuştuğu her konunun AK Parti'nin gündeminde yer aldığını söyledi.

"SEÇİMLER VAKTİNDE YAPILACAK"

Kurtulmuş, erken seçimle ilgili tartışmaları değerlendirirken, "Seçimlerin ne zaman ve hangi şartlarda yapılacağı bellidir. Vakti zamanı geldiğinde yapılacaktır. Bu tartışmanın, Türkiye'nin gündeminde olmasını da zaman kaybı olarak görüyorum. Seçimler vaktinde yapılacak." açıklamasını yaptı.

Kurtulmuş, "Türkiye yüz yılı ne demek?" sorusuna, şöyle yanıt verdi:

"Yeniden güçlü, büyük Türkiye, yeni, hakkaniyetli adil dünyanın kurulması. Bu bir ortak hedeftir. Son 20 yılda büyük hizmetler yapıldı. Bu, güçlü büyük Türkiye'nin altyapısıdır. Buradan Türkiye yeni döneme doğru gidiyor. Türkiye altyapısını tamamladı. Aynı zamanda Türkiye, dış politikada bölgesel olarak rol belirleyen hatta küresel olarak da dünyaya sistem değişikliği yapan ülke haline geldi. Türkiye'nin her alanda rekabet edebilen, kapsayıcı ortak hedeflere doğru yürüyebildiği, her alanda da Türkiye'yi küresel aktör haline getiren bir yüzyıl olacaktır. Türkiye, Türkiye Yüzyılı ile birlikte dünyada rol belirleyen, küresel sorunları çözebilen ender ülkelerden birisi haline gelecektir."

Numan Kurtulmuş, "Muhafazakar devrimci nedir? sorusuna karşılık, "Muhafazakarlık kavramı Türkiye'de farklı bir şekilde kullanılıyor. Muhafazakarlık siyasette kullanılıyorsa politik muhafazakarlıktır. Politik muhafazakarlık statükoculuktur. Biz, politik muhafazakar parti değiliz. Reformcu, devrimci bir siyasi hareketiz. AK Parti devrimci bir partidir. Biz politik, muhafazakar bir parti değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir başka soru üzerine Kurtulmuş, 6'lı Masa'nın hala bir adayı olmadığını dile getirerek, 6'lı Masa ile ilgili belirsizliklerin ve daha temel konularda anlaşamadıklarının vatandaş tarafından görüldüğünü söyledi.

"YUNANİSTAN AKLINI BAŞINA DEVŞİRMELİ"

Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna savaşına dair ise Türkiye'nin bölgesinde güçlü olması ve bölgedeki tansiyonu düşürecek bütün faaliyetleri öncelikli işi olarak kabul etmesi gerektiğini kaydetti.

Yunanistan'ın, Türkiye ile arasındaki problemlerini başkaları üzerinden çözmeye çalışmasının anlamsız olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Yunanistan aklını başına devşirmeli. 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' şu demek: Türkiye'yi test etmeye kalkmayın. Başkalarına güvenerek adım atmayın. Bunları yaparsanız bedelini ödersiniz. Çok açık bir şekilde karşı tarafın bu mesajı aldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, KKTC'nin tanınması çağrısına ilişkin, Batı'nın Kıbrıs meselesinde hep çifte standart uyguladığını hatırlatarak, adada iki devlet olduğunu, KKTC'nin tanınmasını sağlayacaklarını, bunun bir sabır ve ısrarlı takip işi olduğunu kaydetti.