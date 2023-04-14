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14 Nisan 2023 Cuma 22:01:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 22:01:00

Kurtulmuş: 14 Mayıs Türkiye için kader seçimidir

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin Türkiye için kader seçimi olduğunu söyledi.

İstanbul 3. Bölge'den AK Parti milletvekili adayı olan Kurtulmuş, partisinin Başakşehir İlçe Başkanlığınca STK yöneticileri ve kanaat önderlerine yönelik düzenlenen iftar programında, ramazana bu yıl "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla buruk girdiklerini belirtti.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Kurtulmuş, bölgede yaraları sarmak için çaba harcadıklarını dile getirdi.

14 Mayıs'ın "asrın seçimi" olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, milletin bu seçimde kimin cumhurbaşkanı ya da kimlerin milletvekili olacağına değil aynı zamanda Türkiye'nin hangi istikamette gideceğine karar vereceğini ifade etti.

Kurtulmuş, Türkiye'nin her alanda standartlarını yükselterek, demokrasisi yüksek, toplumsal yapısı sağlam, ekonomisi güçlü, uluslararası alanda sözü geçen, gücü, kuvveti olan bir ülke olarak mı yoluna devam edeceği yoksa sağdan soldan esen rüzgar altında yolunu kaybeden ya da duraksamış bir ülke olarak birtakım sıkıntılar içerisine mi gireceğinin bu seçimde ortaya çıkacağını kaydetti.

Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ortak fikirleri olmayan, ortak programları olmayan, nereye yöneleceklerini bilmeyen, 7 yamalı bir bohça gibi neresinden tutarsanız oralarda eksiklikler ortaya çıkan birtakım yeni koalisyon modellerine mi Türkiye teslim edilecek? Bu milletimiz ferasetlidir, akıllıdır ve tercihini hep doğrudan yana yapmıştır. Bu seçimde de doğru zamanda doğru adamı seçerek, doğru istikameti belirleyerek Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir. 14 Mayıs, bu anlamda Türkiye için gerçekten önemli bir kader seçimidir, önemli bir dönüm noktasıdır. Ümit ediyorum ki 14 Mayıs'ta sandıklar açıldığında o sandıklardan Türkiye Yüzyılı'nın kapıları sonuna kadar açılmış olarak milletimiz, 'Evet, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçiyoruz ve AK Parti'yi açık ara farkla Meclis'te birinci parti yapıyoruz.' diyerek kararını vermiş olacak."

AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas da 14 Mayıs'ın kritik bir seçim olduğunu belirterek, "Bu seçim kökü mazide olanlarla, ayakları içeride olanlarla ipi dışarıda olanların seçimi." değerlendirmesini yaptı.

Etiketler : İstanbul Numan Kurtulmuş Deprem
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