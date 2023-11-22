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Küresel ham çelik üretimi arttı
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22 Kasım 2023 Çarşamba 15:27:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 15:27:00

Küresel ham çelik üretimi arttı

Kaynak: AA

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Küresel ham çelik üretimi ekimde yıllık yüzde 0,6 artarak 150 milyon tona ulaştı. Dünya Çelik Birliği'nin verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi ise ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 3 milyon tona yükseldi.

Küresel ham çelik üretimi, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 yükselerek 150 milyon tona ulaştı.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ekim ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, geçen ay 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 artarak 150 milyon tona yükseldi.

Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 1,8 azalarak 79,1 milyon tona inerken, Japonya'nın üretimi yüzde 2,6 artarak 7,5 milyon tona ulaştı.

Yine aynı dönemde Almanya'nın üretimi yüzde 8,8 düşerek 2,9 milyona tona geriledi. ABD'nin üretimi ise yüzde 3,4 artarak 6,8 milyon tona çıktı.

Birliğin verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi ise ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 3 milyon tona yükseldi.

Ekimde Brezilya'nın ham çelik üretimi yüzde 10,2 gerileyerek 2,6 milyon tona düşerken, Rusya'da üretimin yüzde 9,5 artışla 6,3 milyon tona yükseldiği tahmin edildi.

Söz konusu dönemde, Hindistan'ın üretimi yüzde 15,1 artarak 12,1 milyon tona, İran'ın üretimi ise yüzde 3,5 artarak 3,1 milyon tona ulaştı.

Küresel ham çelik üretimi bu yılın ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak 1 milyar 567,3 milyon tona yükseldi.

Etiketler : hham çelik üretim fabrika
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