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02 Haziran 2024 Pazar 07:20:00 - Güncelleme:02 Haziran 2024 Pazar 07:20:00

Kurbanda 'İleri tarihli EFT' tuzağı

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Bursa'da polis yaklaşan kurban bayramı öncesi kurban pazarlarında dolandırıcılık olaylarına karşı 1763 broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşan kurban bayramı öncesi kurban pazarlarında dolandırıcılık olaylarına karşı 1763 broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi. Polis; ileri tarihli EFT oyununa dikkat çekerek, "Hesaba paranın düştüğüne emin olun. Parayı hesabınızda görünce hayvanı teslim edin. Ayrıca elden ödemelerde sahte paraya dikkat edilmeli" uyarılarında bulundu.

Etiketler : kurban bayramı kurban pazarı dolandırıcılık polis eft
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