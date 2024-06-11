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11 Haziran 2024 Salı 07:09:00 - Güncelleme:11 Haziran 2024 Salı 07:09:00

Kurban yakalama timi göreve hazır

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Antalya ve Gaziantep'te kurban yakalama timleri oluşturuldu.

Aralarında veteriner hekimlerin de olduğu ekipler, Doğal Yaşam Parkı'nda uyuşturucu iğne atılan tüfek ve kementlerle tatbikat yaptı.

GERÇEĞİNİ ARATMADI

Gaziantep ve Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında, kaçan kurbanlıklar için 'Kurban Yakalama Timi' kurdu. Eğitimlerini tamamlayan ekipler, Doğal Yaşam Parkı'ndaki büyükbaş hayvanların bulunduğu bölümlerde tatbikat yaptı. Ekip üyeleri kendilerinden kaçan bir büyükbaş hayvanı önce iğne ile sakinleştirdi ardından iple yakaladı.

HAZIR KITA BEKLİYORLAR

Antalya'da 7 kişilik Gaziantep'te ise 20 kişilik ekipler kurban bayramına hazır. Eğitim programında uyuşturucu iğne atan tüfek kullanımı, kementle yakalama teknikleri, koşu ve şınav gibi fiziksel egzersizler yer aldı. İçerisinde veteriner hekimlerin de olduğu timler, bu zorlu antrenmanlar sayesinde bayram süresince karşılaşabilecekleri durumlara en iyi şekilde hazırlıklı hale geldi.

Kurban Bayramı süresince vatandaşların 153 ihbar hattına ilettikleri kaçan kurbanlık hayvan ihbarlarını değerlendirecek olan tim, bu hayvanları yakalayarak sahiplerine teslim edecek.

Etiketler : kurban tim bayram
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