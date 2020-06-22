Kurban vekalet ücretleri belli oldu! 2020 yılı kurban vekalet ücreti ne kadar?

22 Haziran 2020 Pazartesi 11:55:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 12:00:00
Kurban kesim bedeli belli oldu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuştu. Erbaş yurt içi 975 lira, yurt dışı 825 lira olarak vekalet ücretlerinin belirlendiğini açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuştu. Erbaş yurt içi 975 lira, yurt dışı 825 lira olarak vekalet ücretlerinin belirlendiğini açıkladı.
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