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23 Haziran 2023 Cuma 07:47:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 07:47:00

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? O illere yağış uyarısı!

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Kurban Bayramı'nda hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Özellikle de tatil planı yapanlar ve bayramda yola çıkacaklar bu soruya yanıt arıyor. Peki Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kurban Bayramı'nda beklenen hava durumunu gün gün paylaştı. İşte detaylar...

Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? Kurban Bayramı'nın 9 gün olarak uzatılmasının ardından birçok yurttaş tatil planları yapmaya başladı. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, yurdun bazı bölgelerini etkisi altına alana sağanak yağış Kurban Bayramı'nda da sürecek. İşte il il hava durumu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala memleketlerine ve tatil beldelerine gidecek olan vatandaşlar, bayramda havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, yurdun bazı bölgelerini etkisi altına alana sağanak yağış Kurban Bayramı'nda da sürecek.

Bayramda yağışların özellikle, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de etkili olması bekleniyor.

23 TEMMUZ HAVA DURUMU RAPORU

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak hariç) ile Samsun2un doğusu, Ordu, Tokat ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu ile Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon ve Erzurum çevreleri ile Rize'nin batı, Bingöl'ün kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu ile Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon ve Erzurum çevreleri ile Rize'nin batı, Bingöl'ün kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 16°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 9°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 20°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevreleri ve Gümüşhane'nin kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

RİZE 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN 18°C, 26°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şırnak hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AĞRI 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

MARDİN 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

Etiketler : Kurban Bayramı YAĞMUR SAĞANAK
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