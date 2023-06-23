Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? O illere yağış uyarısı!
Kurban Bayramı'nda hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Özellikle de tatil planı yapanlar ve bayramda yola çıkacaklar bu soruya yanıt arıyor. Peki Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kurban Bayramı'nda beklenen hava durumunu gün gün paylaştı. İşte detaylar...
Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? Kurban Bayramı'nın 9 gün olarak uzatılmasının ardından birçok yurttaş tatil planları yapmaya başladı. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, yurdun bazı bölgelerini etkisi altına alana sağanak yağış Kurban Bayramı'nda da sürecek. İşte il il hava durumu
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala memleketlerine ve tatil beldelerine gidecek olan vatandaşlar, bayramda havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, yurdun bazı bölgelerini etkisi altına alana sağanak yağış Kurban Bayramı'nda da sürecek.
Bayramda yağışların özellikle, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de etkili olması bekleniyor.
23 TEMMUZ HAVA DURUMU RAPORU
Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak hariç) ile Samsun2un doğusu, Ordu, Tokat ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu ile Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon ve Erzurum çevreleri ile Rize'nin batı, Bingöl'ün kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu ile Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon ve Erzurum çevreleri ile Rize'nin batı, Bingöl'ün kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TEKİRDAĞ 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 16°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevreleri ve Gümüşhane'nin kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
RİZE 18°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
SAMSUN 18°C, 26°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şırnak hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AĞRI 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
MARDİN 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
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