VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
70'lik oldu
"Hayatım film olmasın"
3 milyon 200 bin kurban 107 milyar maliyet
Japon Okawa Hiroshi'nin hayatı Türk çayından sonra değişti
Kafa nakli ne zaman olacak?
Olafur Eliasson Türkiye'de ilk kez sergi yapacak
06 Haziran 2024 Perşembe 13:45:00 - Güncelleme:06 Haziran 2024 Perşembe 13:45:00

3 milyon 200 bin kurban 107 milyar maliyet

Kaynak: AA

ABONE OL

Kurban Bayramı'nda ülkede kesilmesi beklenen 3 milyon 200 bine yakın kurbanlık için 107 milyar 300 milyon lira ödenmesini öngörüldüğünü Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar açıkladı.

Kurban Bayramı yaklaşıyor.

Müslümanlar kurban ibadeti için hazırlık yapıyor.

Peki Türkiye'de kaç adet kurbanlık hayvan kesilmesi bekleniyor?

SAYI AZALABİLİR

Açıklamayı Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yaptı.

Buna göre bu yıl 3 milyon 200 bine yakın kurban kesilecek.

Harcanacak toplam miktar ise 107 Milyar Lira civarında olacak.

Fiyatlar yüksek.

Böylelikle büyükbaş kesimlerde yüzde 20 küçükbaş kesimlerde ise yüzde 10 azalma bekleniyor.

Etiketler : Türkiye Ziraat Odaları Birliği şemsi bayraktar kurban bayramı
Baykal Saran'ın bu halini hiç görmediniz

Baykal Saran'ın bu halini hiç görmediniz
"2 milyon takipçili oyuncuyu tanımıyorlar"

"2 milyon takipçili oyuncuyu tanımıyorlar"
Yapımcılara sitem! "Popülerliğe ya da güzelliğe göre yapılmamalı"

Yapımcılara sitem! "Popülerliğe ya da güzelliğe göre yapılmamalı"
Gönüllere dokunacak

Gönüllere dokunacak
Depremzedelere şarkı yazdı

Depremzedelere şarkı yazdı
ÇGH'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

ÇGH'den ayrılma nedeni ortaya çıktı
Aşkı tanımladı!

Aşkı tanımladı!
Fatma Karanfil vefat etti

Fatma Karanfil vefat etti
Rüyası gerçekleşti

Rüyası gerçekleşti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX