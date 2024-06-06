3 milyon 200 bin kurban 107 milyar maliyet

3 milyon 200 bin kurban 107 milyar maliyet

Kurban Bayramı yaklaşıyor.

Müslümanlar kurban ibadeti için hazırlık yapıyor.

Peki Türkiye'de kaç adet kurbanlık hayvan kesilmesi bekleniyor?

SAYI AZALABİLİR

Açıklamayı Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yaptı.

Buna göre bu yıl 3 milyon 200 bine yakın kurban kesilecek.

Harcanacak toplam miktar ise 107 Milyar Lira civarında olacak.

Fiyatlar yüksek.

Böylelikle büyükbaş kesimlerde yüzde 20 küçükbaş kesimlerde ise yüzde 10 azalma bekleniyor.