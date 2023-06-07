Kurban Bayramı tatili iç turizmi hareketlendirecek

Turizm sezonuna hızlı başlayan, denizi, kumu, güneşi, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleriyle dikkati çeken kentte, farklı ülkelerden gelen turistler tatilin keyfini çıkarıyor.

Yılın 5 aylık döneminde hava yoluyla 3 milyon 405 bin 458 yabancı turistin konuk edildiği bölgede, Kurban Bayramı tatilinin uzamasıyla iç pazar rezervasyonlarında da yoğunluk başladı. Antalya merkez ve turistik ilçelerindeki birçok turistik tesisin doluluğunun yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

İç pazarda hareketlilik beklentisi

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla iç pazarda ciddi hareketlilik beklediklerini söyledi.

İnsanların tatili özlediğini ifade eden Kavaloğlu, "Ramazan Bayramı çok yoğun değildi, yüzde 80 doluluklarla geçmişti. Kurban Bayramı'nda Antalya bölgesinde doluluk yüzde 100'ü bulacak. Sınavlar bitmiş olacak, tatil başlayacak. Ülkenin siyasi konjonktürü belirlendiği için belirsizlik de ortadan kalktı. Artık insanlar tatil düşünmeye başlayacak." diye konuştu.

Kavaloğlu, Kurban Bayramı rezervasyonlarının gelmeye başladığını bildirdi.

"Akdeniz ve Ege bandı çok yoğun olacak"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin de seçimlerin sona ermesi ve havanın ısınmasıyla en avantajlı döneme girdiklerini belirtti.

Turizm rakamlarında rekorların kırıldığını anlatan Perçin, yaz sezonunun yabancıların yanı sıra okulların tatile girmesi ve bayram tatili dolayısıyla Türk misafirlerin de gelmesiyle çok yoğun olacağını dile getirdi.

Antalya'nın önemli bir destinasyon olduğuna işaret eden Perçin, şunları kaydetti:

"Bayram tatilinin başlamasıyla iç turizm daha da hareketlenecek ve Akdeniz-Ege bandı çok yoğun olacak. Zaten yurt dışından gelen rezervasyonlar da iyiydi. Ege ve Akdeniz bandındaki birçok otelinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşacağına inanıyorum. Bayram tatili boyunca iç turizmde Antalya genelinin yanı sıra Türkiye'deki bazı lokasyonların belli bir doluluk oranına ulaşmasını bekliyoruz."

Perçin, turizm sezonunun geneli için de güzel geçeceği beklentisinde olduklarını sözlerine ekledi.