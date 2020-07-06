Kurban Bayramı ne zaman? (2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?)
2020 Kurban Bayramı ne zaman, resmi tatil ne kadar sürecek soruları merak edilen konuların başında geliyor. İlk kurbanlıkların İstanbul'a gelmesiyle birlikte gözler 2020 Kurban Bayramı tarihine çevrildi. Özellikle tatil planı yapacak çalışanlar ve ikramiye bekleyen emekliler tarafından bayram tarihini merakla araştırıyor. İşte 2020 Kurban Bayramı ile ilgili merak edilenler
2020 yılında Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak. Arife günü ise 30 Temmuz Perşembe.
Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452).
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kurban Bayramı tatili ile ilgili yeni bir karar alınmaması durumunda bayram tatili toplamda 5 gün olacak. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılması halinde ilgili içeriğimizde yerini alacak.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Arifesi: 30 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün:31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2.Gün:1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3.Gün:2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün:3 Ağustos Pazartesi
2020 yılının diğer dini günleri;
Hicri Yılbaşı:20 Ağustos Perşembe
Aşure Günü:29 Ağustos Cumartesi
Mevlid Kandili -28 Ekim Çarşamba
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