Kurban Bayramı bugün idrak edilecek

Kurban Bayramı namazı Ankara'da saat 06.03, İstanbul'da 06.15, İzmir'de 06.29, Çanakkale'de 06.28, Iğdır'da 05.18'de kılınacak.

İslam inancına göre, Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen "kurban", Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesmeyi ifade ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının bayrama yönelik hazırlıkları da sürüyor. Başkanlık, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 2 bin 250, yurt dışında 1800 lira olarak belirledi.

Türkiye Diyanet Vakfı, bayramın birinci gününe kadar 81 ildeki müftülükler ve vakfın 1003 şubesi aracılığıyla vekalet yoluyla kurban bağışı alacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle son iki yıldır yapılamayan hac ibadeti de bu sene yerine getiriliyor. Türkiye'den giden 37 bin 770 kişi, hac ibadetini yaparak kutsal topraklarda kurbanlarını kesebilecek.

"Kurban Bayramı, yardımlaşma, dayanışma ve sevinç günleridir"

Ankara Müftüsü Hasan Çınar, AA muhabirine, kurban kesmenin İslam'ın en önemli ibadetleri arasında olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı'nın aynı zamanda hac ve kurban ibadetinin eda edildiği vakitler olduğunu anımsatan Çınar, şöyle devam etti:

"Kurban Bayramı, her yıl Allah'a kulluk bilincimizi yenileyen, millet olma irademizi diri tutan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren, yardımlaşma, dayanışma ve sevinç günleridir. Kurban Bayramı günleri aynı zamanda bütün müminlerin İbrahimi bir arayışla Rabbimizin kendilerine lütfettiği nimetlere şükranlarının bir ifadesi olarak kurban ibadetini eda ettikleri mübarek vakitlerdir."

Çınar, kurban ibadeti yerine getirilirken dua niyetiyle okunan ayetlerin Müslümanlara her fırsatta teslimiyet ruhunu hatırlattığını belirterek, "Kurban, Hazreti İsmail'in sabrının, Hazreti İbrahim'in teslimiyetinin, Hazreti Hacer'in tevekkülünün sembolüdür." ifadesini kullandı.

Bayram heyecanını idrak ettiklerini aktaran Çınar, "Müslümanlar, başta anne ve babalar olmak üzere yakın akrabaları ve komşularının bayramını tebrik etmeli, mümkünse ziyaretlerine gitmelidir. Küçük yavrularımızı, özellikle yetim ve öksüzlerimizi hediyelerle ve bayram harçlığı vererek sevindirmeliyiz. Hasta olan, hapiste bulunan, huzur evlerinde yaşayan kardeşlerimizi de unutmamalıyız." diye konuştu.

İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Çınar, bayramın başta Türkiye olmak üzere tüm İslam dünyası ve insanlığa barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

İl il bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.03, İstanbul'da 06.15, İzmir'de 06.29, Çanakkale'de 06.28, Iğdır'da 05.18'de kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana 06.00, Adıyaman 05.46, Afyonkarahisar 06.15, Ağrı 05.22, Aksaray 06.02, Amasya 05.49, Ankara 06.03, Antalya 06.18, Ardahan 05.20, Artvin 05.24, Aydın 06.28, Balıkesir 06.23, Bartın 06.00, Batman 05.34, Bayburt 05.32, Bilecik 06.14, Bingöl 05.35, Bitlis 05.29, Bolu 06.06, Burdur 06.18, Bursa 06.17, Çanakkale 06.28, Çankırı 05.58, Çorum 05.53, Denizli 06.23, Diyarbakır 05.38, Düzce 06.07, Edirne 06.23, Elazığ 05.40, Erzincan 05.36, Erzurum 05.29, Eskişehir 06.12, Gaziantep 05.51, Giresun 05.38, Gümüşhane 05.35, Hakkari 05.25, Hatay 05.58, Iğdır 05.18, Isparta 06.17, İstanbul 06.15, İzmir 06.29, Kahramanmaraş 05.52, Karabük 06.00, Karaman 06.08, Kars 05.20, Kastamonu 05.55, Kayseri 05.55, Kilis 05.53, Kırıkkale 06.00, Kırklareli 06.21, Kırşehir 05.59, Kocaeli 06.12, Konya 06.09, Kütahya 06.15, Malatya 05.45, Manisa 06.27, Mardin 05.37, Mersin 06.03, Muğla 06.27, Muş 05.31, Nevşehir 05.58, Niğde 06.00, Ordu 05.40, Osmaniye 05.56, Rize 05.29, Sakarya 06.10, Samsun 05.45, Siirt 05.31, Sinop 05.48, Sivas 05.46, Şanlıurfa 05.45, Şırnak 05.30, Tekirdağ 06.21, Tokat 05.47, Trabzon 05.33, Tunceli 05.38, Uşak 06.19, Van 05.24, Yalova 06.15, Yozgat 05.55, Zonguldak 06.03."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.11, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.42, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.40, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ise 05.50'de kılınacak.