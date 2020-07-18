Milyonlarca kişinin beklediği soruyu cevapladı! Bayramda kısıtlama gelecek mi?

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18 Temmuz 2020 Cumartesi 08:51:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2020 Cumartesi 08:56:00

Kurban Bayramı için kısıtlama ve yasak kararı var mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay noktayı koydu

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, , Kurban Bayramı'nda kısıtlama ya da yasak düşünülmüyor ancak kurban kesimiyle ilgili birtakım düzenlemelerin yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'ye özel yaptığı açıklamalarda Kurban Bayramında alınması planlanan koronavirüs önlemlerini açıkladı ve bayramda yasak olup olmayacağı sorusunu cevapladı.

KABİNE TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

Hürriyet'in haberine göre, Oktay, Kurban Bayramı’na yönelik önlemlerin bir sonraki kabine toplantısında görüşüleceğini söyledi. Bilim Kurulu’nun değerlendirmeleri alındıktan sonra uygulanacak tedbirlerin belirleneceğini ifade etti.

YASAK YA DA KISITLAMA YOK

Peki, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ya da şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanması düşünülüyor mu? Kesinlikle düşünülmediğini söyledi. Ama kurban kesimiyle ilgili birtakım düzenlemelerin yapılacağını ifade etti. Koronavirüs öncesinde olduğu gibi kalabalık yerlerde, hijyen kuralına uyulmayan kurban kesimine izin verilmeyeceğini söyledi. “Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulacak.

Eski bayramlarda olduğu gibi yoğun bayramlaşmalar yaşanmayacak. Ama kurban kesilecek. Kurban kesimiyle ilgili tedbirler alınacak. Hijyene dikkat edilmesi ve kalabalıkların oluşmaması için kurban kesimine bir sistem getirilecek” dedi.

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