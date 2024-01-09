Kurbağa adamlar Van Gölü'nde
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'ne bağlı Sualtı Grup Amirliği'nde görevli kurbağa adamlar ve deniz polisleri, Van Gölü'nde kaçakçılık olaylarına müdahale ediyor, güvenliği sağlıyor.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'ne bağlı Sualtı Grup Amirliği'nde görevli kurbağa adamlar ve deniz polisleri, Savunma Sanayii Başkanlığının projesi kapsamında üretilen yerli kontrol botuyla Van Gölü'nde kaçakçılık olaylarına müdahale ediyor, güvenliği sağlıyor.
Van Gölü'ne açılarak gerçekleştirdikleri dalışlarla sürekli kendilerini geliştiren kurbağa adamlar, yüksek manevra kabiliyetine sahip botla gölde çalışmalarını sürdürüyor.
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