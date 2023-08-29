Kurbağa adamlar nöbette

Trabzon Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan "kurbağa adamlar", olası arama kurtarma görevleri için 7/24 esasına göre çalışıyor. Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar, yaz aylarındaki boğulma vakaları ile adli olaylarda suda suç aleti arama gibi görevler için hazır kıta bekliyor.



Bulanık sularda metrelerce derinlikte arama kurtarma faaliyeti, dedektörle suç aleti arama, suda boğulma ve doğal afetler gibi zorlu durumlarda görev üstlenen dalgıçlar, olası vakalara hazır olabilmek için yıl boyu her türlü iklim şartında düzenli antrenman ve dalış yapıyor.