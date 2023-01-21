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21 Ocak 2023 Cumartesi 15:15:00 - Güncelleme:21 Ocak 2023 Cumartesi 15:15:00

Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa Ankara'dan sert tepkiler geldi

Kaynak: TRT Haber

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İsveç'te geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan PKK rezaleti sonrasında bir provokasyona daha imza atıldı. Stokholm'de Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an-ı Kerim yakılması eylemine izin verildi. Provokasyona Ankara'dan sert tepkiler geldi.

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Provokatif eylem güçlü şekilde kınandı. Kutsal değerlere hakaretin "demokratik haklar" kisvesi altında savunulamayacağı vurgulandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İsveç'in bütün uyarılara rağmen provokatif eylemlere izin vermeye devam ettiğini söyledi.

Şentop, "Stockholm Büyükelçiliğimiz önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir eyleme izin verilmesi, İsveç yönetiminin, nefret suçuna suç ortaklığı anlamına geliyor." dedi.

"KABUL EDİLEMEZ BU HATADAN BİR AN EVVEL DÖNMEYE DAVET EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan provokasyonu lanetlediğini belirtti.

Oktay, "Türkiye'yi ve tüm İslam alemini hedef alan bu suçlara izin vererek ortak olan İsveç makamlarını kınıyor, kabul edilemez bu hatadan bir an evvel dönmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

"İSVEÇ SAVUNMA BAKANI JONSON'UN ZİYARETİNİ İPTAL ETTİK"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye karşı yapılan alçakça eylemlerin İsveç yönetiminden tepki almamasının "kabul edilemez" olduğunu vurguladı. Akar, İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretinin öneminin kalmadığını, bu nedenle ziyareti iptal ettiklerini söyledi.

"Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça eylem nefret suçudur"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu eyleme izin verilmesini "bir akıl tutulması" olarak değerlendirdi.

"Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir eyleme izin veren İsveç hükümetini ve polisini kınıyorum." açıklamasında bulunan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça eylem nefret suçudur. 'Düşünce özgürlüğü', milyarlarca Müslüman'ın kutsal kitabına hakarete, saygısızlığa bahane de kılıf da yapılamaz. Kur'an'a yapılan alçakça saldırı, düşüncesizliğin ve Avrupa Orta Çağ ilkelliğinin göstergesidir. İsveç hükümetini, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı marifet zanneden günümüz Ebu Cehillerine karşı yasal tedbirler almaya ve gereğini yapmaya davet ediyorum.

Kur'an, Allah'ın kelamıdır. Kur'an'a düşman nice Ebu Cehil geldi geçti, kıyamete kadar da nicesi gelip geçecek. Hiçbir Ebu Cehil Kur'an'ı aciz bırakamadı, ama Kur'an her Ebu Cehil'i aciz bıraktı. Günümüz Ebu Cehilleri de Kur'an karşısında alçaldıkça alçalacak ve aciz kalacak."

"BU EYLEME İZİN VERİLMESİ İSLAM DÜŞMANLIĞININ TEŞVİK EDİLMESİDİR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kutsal değerlere saldırının modern barbarlık olduğunu ifade etti.

"Bu eyleme izin verilmesi İslam düşmanlığının teşvik edilmesidir." sözleriyle İsveç'e tepki gösterdi.

"MÜSLÜMANLARIN DİNLERİNE YÖNELİK SAYGILI OLSUNLAR"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Stokholm yönetiminin ateşle oynadığını kaydetti.

Kurtulmuş, "Dünyanın en önemli ve en hızlı gelişen dini grubu olarak Müslümanlar söz konusudur her yerde vardır ve Müslümanların dinlerine yönelik saygılı olsunlar" dedi.

"İSVEÇ MAKAMLARININ BU YAPTIĞI NEFRET SUÇLARINI HİMAYE ETMEKTİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "insanlık suçu" olarak değerlendirdiği Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığı lanetledi.

Çelik, "Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir. İsveç makamları böyle lanetli eylemlere izin vererek faşizmi teşvik ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'e dönük her saygısızlık insanlık suçudur. Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

ERBAŞ: BU KİRLİ ZİHİNLERE KARŞI MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da İsveç makamlarının İslam'a ve Türkiye'ye karşı işlenen nefret suçuna ortak olduğunu söyledi.

Erbaş, şunları söyledi:

"Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde insanları cehaletten aydınlığa çıkarılması için gönderilen yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakmayı hedefleyen bir eyleme İsveç makamlarınca izin verilmesini lanetliyor, şiddetle kınıyorum. İsveç makamları sergilediği tutum ile İslam'a, Müslümanlara ve Türkiye'ye karşı işlenen nefret suçuna ortak olmuş ve toplumsal barışı hedef almıştır. Bu kirli zihinlere karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

Etiketler : recep tayyip erdoğan pkk isveç kuranı kerim provokasyon
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