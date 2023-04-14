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Kur'an-ı Kerim'e saldırı: Danimarka Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
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14 Nisan 2023 Cuma 19:36:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 19:36:00

Kur'an-ı Kerim'e saldırı: Danimarka Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Danimarka'da bugün bir kez daha kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza yönelik olarak gerçekleştirilen aşağılık saldırıyı lanetliyoruz. Bu konudaki tavrımız Bakanlığa çağrılan Ankara'daki Danimarka Büyükelçisine iletilmiştir" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan Danimarka'da bugün yapılan saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Danimarka'da bugün bir kez daha kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza yönelik olarak gerçekleştirilen aşağılık saldırıyı lanetliyoruz. Tüm uyarılarımıza karşın bu aşağılık saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verilmesi kabul edilemez.

"Tavrımız Danimarka Büyükelçisine iletildi"

Bu konudaki tavrımız Bakanlığa çağrılan Ankara'daki Danimarka Büyükelçisine iletilmiştir.

Avrupa'da son dönemde endişe verici şekilde artış gösteren İslam ve yabancı düşmanlığının somut örneği olan bu aşağılık saldırıya ve benzer nefret suçlarına karşı çok taraflı platformlarda ve ikili alandaki girişimlerimiz hiç şüphesiz sürecektir.

Danimarka'nın bu konudaki duyarsız tutumu ise dünyadaki tüm Müslümanların tepkisini çekmekte ve milyarlarca insanın rahatsızlığının dikkate alınmadığını göstermektedir.

Bu nedenle mübarek Ramazan ayında devam eden bu tür provokasyonların önlenmesi ve tekrarlanmaması için caydırıcı tedbirler alınması talebimizi yineliyoruz."

Etiketler : Bakanlık Danimarka Avrupa
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