Kuraklık flamingoların rotasını değiştirdi
Son yıllarda yaşanan küresel ısınma ve kuraklık, Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan göç sırasında Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlarda konaklayan flamingoların yaşam alanlarının değişmesine neden oldu.
Son yıllarda yaşanan küresel ısınma ve kuraklık, Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan göç sırasında Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlarda konaklayan flamingoların yaşam alanlarının değişmesine neden oldu. Önceden konaklayıp beslendikleri yerler çorak araziye dönüşen ve son yıllarda yaşam alanları daralan flamingolar, bu sene de daha küçük gruplar halinde gölün iç kısımlarında ve diğer sulak alanlarda görüntülendi.
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