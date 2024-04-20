Kumpas zanlısına ödül gibi görev

Seçim süreci boyunca "liyakat" lafını dilinden düşürmeyen CHP'de, seçimlerin hemen ardından eş-dost atamaları sürüyor. İstanbul/ Çekmeköy, Sarıyer, Ankara/Çankaya, Eskişehir/Odunpazarı, İzmir/Buca, Bornova belediyelerinde yaşanan atama skandallarına yenileri eklendi.

PM ÜYESİNİN KARDEŞİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine neden olan kumpasla ilgili olarak yürütülen soruşturmada CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru, Şişli Belediyesi'nde başkan yardımcılığına atandı. Kumpas davasında tutuklanıp serbest bırakılan Doğru, 9 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. O. Özgür Doğru, CHP Parti Meclisi üyesi Bedirhan Berk Doğru'nun kardeşi. Şişli'dekine benzer bir atama da Denizli'den geldi.

EŞE MAKAM VERİLDİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na ise, Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Osman Bartal'ın eşi Hülya Bartal atandı.

77 KİŞİYİ ÇIKARDI

CHP'li Çanakkale Belediyesi'nde ise torpilin başka bir versiyonu gözler önüne serildi. 24 TV'nin haberine göre CHP'li Ülgür Gökhan'dan belediye başkanlığını devralan Muharrem Erkek, mesaiye 77 kişinin kadrosunu iptal ederek başladı. Alınan karar tepkileri de beraberinde getirdi. Erkek'in kendi ekibine alan açmak için bu kişileri kadrodan düşürdüğü öne sürüldü. Daha önce Ceyhan, Esenyurt, Ataşehir, Bayraklı ve Şişli'de de benzer gerekçeli işçi kıyımları, protestolara sebep olmuştu.