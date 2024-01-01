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01 Ocak 2024 Pazartesi 14:45:00 - Güncelleme:01 Ocak 2024 Pazartesi 14:45:00

Kültür ve Turizm Bakanlığına 1500 personel alınacak

Kaynak: AA

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 personel alımı yapılacağını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından, "Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var." ifadesiyle yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, çeşitli unvanlarda 1500 personel alımı gerçekleştireceklerini kaydetti.

Etiketler : mehmet nuri ersoy personel istihdam
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