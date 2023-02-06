Kültür ve Turizm Bakanlığı tüm etkinlikleri iptal etti
Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm birimlerce planlanan etkinlikler, Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı ikinci bir açıklamaya kadar durduruldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Bakanlık birimlerince planlanan etkinliklerin iptal edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
"Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen deprem sonrası Bakanlığımıza bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz dahil tüm birimlerimizce planlanan etkinliklerimiz ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur."
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